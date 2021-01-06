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06.01.2021 20:37
Рубрика: В мире

СМИ: Чиновники в Киеве нелегально прививаются за 3 тысячи евро

Текст: Константин Волков

На базе одной из частных клиник в Киеве украинские политики, чиновники и бизнесмены прививаются от коронавируса вакциной производства BioNTech и Pfizer, нелегально ввезенной в страну. Об этом 6 декабря сообщает украинский новостной портал Strana.ua.

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Информация о возможности получить прививку передается из уст в уста, официально об этом нигде не сообщалось. Также остается неясным, каким образом препарат был ввезен на Украину, поскольку власти страны не заключали контракта с данными производителями.

В своем Telegram-канале об этом написал президент Федерации баскетбола Украины и глава редакционного совета издания Obozrevatel Михаил Бродский. "29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer. Премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины. Очевидцы утверждают: за два этапа вакцинирования наши "слуги" платят по 2,5 тыс евро", - пишет Бродский.

При этом нелегальная вакцинация не дает возможности получить официальную справку, которая откроет въезд в страны ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что он поручил правоохранительным органам в срочном порядке проверить информацию о подпольных прививках.

"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

В мире экс-СССР Украина Вакцинация от коронавируса

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