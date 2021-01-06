Свиней и коров в хозяйствах изолируют от других животных

С 1 января 2021 года вступили в силу новые ветеринарные правила содержания свиней и крупного рогатого скота (КРС). Они заменят документы, утвержденные в 2016 году, и будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Правила устанавливают нормы содержания свиней и КРС как на крупных животноводческих предприятиях, так и личных подсобных хозяйствах, и должны свести к минимуму риски распространения инфекционных заболеваний (например, африканской чумы свиней).

По сравнению с предыдущими правилами, в новых есть как ужесточения, так и послабления. Так, содержание животных в старой редакции правил было запрещено только на скотомогильниках, в навозохранилищах и на территории бывших животноводческих предприятий. В новых запрет распространяется также на территории бывших и действующих полигонов бытовых отходов, очистных сооружений, предприятий по переработке кожевенного сырья. Также в новых правилах ужесточены требования к проникновению на территорию свинокомплексов посторонних лиц и диких животных. Большое внимание отведено уборке и дезинфекции помещений.

Так, для содержания разных по полу и возрасту свиней определены свои нормы площади. В свиноводческих хозяйствах следует обеспечить безвыгульное содержание свиней. Во избежание контакта с другими животными выгул свиней допускается только под навесами. А для КРС стойлам предписано устанавливать ограждения. При этом если в одном хозяйстве содержатся и другие животные, их придется изолировать друг от друга в разных помещениях.

В новых правилах сделано исключение для действующих предприятий в требовании размещать помещение для карантинирования свиней на расстоянии не менее 200 метров. Почти на всех свиноводческих предприятиях России на площадках по выращиванию свиней помещения карантинирования входят в производственную зону, но имеют отдельный вход/выход, не позволяющий пересекаться зонам карантинирования и производства. Это два разных помещения, и смешения нет. То есть для выполнения старого требования пришлось бы перестраивать действующие комплексы. Но для новых комплексов эта норма будет действовать.