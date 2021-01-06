Новости

Церемонию вручения "Грэмми" перенесли из-за коронавируса 11:58
Тренер сборной России по биатлону заразился коронавирусом 11:56
В ЦВО начали поставлять тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" 11:51
Токио обновил антирекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19 11:35
Предназначенный ВДВ танк "Спрут-СДМ1" проверят на морозоустойчивость 11:26
Оперштаб: Еще 7206 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:19
Пять человек пострадали в ДТП на севере Красноярского края 11:02
Россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году 10:58
Работу столичного транспорта продлят в рождественскую ночь 10:51
В Москве 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков 10:43
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель 10:09
Тяжелые огнеметы "Тосочка" поступили в войска 10:02
Фильм "Последний богатырь: Корень зла" заработал больше миллиарда рублей 09:45
Россияне не вошли в символическую сборную МЧМ-2021 09:43
МВФ назвал сумму, которую Украина должна выплатить в 2021 году 09:36
Российские хоккеисты попали в группу с американцами на МЧМ-2022 09:24
Биткоин подорожал до рекордных 35,7 тысячи долларов 08:43
Сборная США обыграла Канаду в финале МЧМ по хоккею 08:10
Ученые назвали пути развития ситуации с коронавирусом в России 07:55
В Японии полкилограмма черешни продали за 10 тысяч долларов США 07:50
В Джорджии на выборах в сенат республиканцы вырвались вперед 07:33
В США неизвестные пообещали влететь на самолете в здание Капитолия 06:17
Подколзин: Мы подставили своего тренера на чемпионате мира 05:38
Опубликовано видео голов матча за бронзу между Финляндией и Россией 05:11
Лидер КНДР объявил о больших проблемах в экономике страны 04:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Рождественский сочельник: как создать дома атмосферу чуда и любви
Рождественский сочельник: как создать дома атмосферу чуда и любви
06.01.2021 11:35
Рубрика: В мире

Токио обновил антирекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19

Текст: Александр Ленин (Токио)

Токио обновил рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. Так, 6 января местные специалисты зафиксировали в мегаполисе 1591 человека с положительными пробами на инфекцию, передает телерадиокомпания NHK. Среди заразившихся COVID-19 числятся люди в возрасте от 10 до 100 лет.

Фото: iStock
Власти Японии изучают вопрос о введении режима ЧС в стране

По последним сведениям, число столичных пациентов, которые переносят заболевание в тяжелой форме, составляет 113 человек.

Напомним, что в начале января губернатор Токио Юрико Коикэ и ее коллеги из префектур Сайтама, Тиба и Канагава призвали японское правительство ввести режим ЧС на фоне осложнения эпидемиологической обстановки в стране. Премьер-министр Ёсихидэ Суга 4 января во время пресс-конференции пообещал рассмотреть такую возможность.

Ожидается, что 7 января глава японского кабмина объявит о ЧС для Токио, Канагавы, Сайтамы и Тибы сроком на один месяц.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель
Из-под завалов на камчатской шахте извлекли тело погибшего горняка
Ученые назвали пути развития ситуации с коронавирусом в России
Британский штамм коронавируса выявлен в 41 стране мира
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Европе