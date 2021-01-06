Токио обновил антирекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19

Токио обновил рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. Так, 6 января местные специалисты зафиксировали в мегаполисе 1591 человека с положительными пробами на инфекцию, передает телерадиокомпания NHK. Среди заразившихся COVID-19 числятся люди в возрасте от 10 до 100 лет.

По последним сведениям, число столичных пациентов, которые переносят заболевание в тяжелой форме, составляет 113 человек.

Напомним, что в начале января губернатор Токио Юрико Коикэ и ее коллеги из префектур Сайтама, Тиба и Канагава призвали японское правительство ввести режим ЧС на фоне осложнения эпидемиологической обстановки в стране. Премьер-министр Ёсихидэ Суга 4 января во время пресс-конференции пообещал рассмотреть такую возможность.

Ожидается, что 7 января глава японского кабмина объявит о ЧС для Токио, Канагавы, Сайтамы и Тибы сроком на один месяц.