Трамп пообещал не признавать поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп в среду утром выступил на трибуне, установленной перед Белым домом на акции, получившей название "Марш Трампа/Спасите Америку". Мероприятие было организовано протрамповской группой "Женщины для Америки прежде всего".

В Вашингтоне, округ Колумбия, установилась достаточно морозная погода. Глава Белого дома, выступая перед своими сторонниками без головного убора, собравшимися на Национальной аллее столицы, заявил о том, что толпа, которая исчисляется тысячами, приехала поддержать его "со всего мира". По его словам, "средства массовой информации не показывают реального размера народа, пришедшего на митинг". "Вас голос не будет заглушен", - заявил глава Белого дома. "Борьба за Трампа", - скандировала в ответ толпа. "Мы никогда не уступим", - продолжил Трамп, заявив, что он выиграл у Байдена с еще большим отрывом, чем четыре года назад у Хиллари Клинтон.

Он назвал "слабаками" тех республиканцев, которые отказались голосовать за пересмотр итогов выборов 3 ноября и повторил свое заявление о том, что вице-президент Майк Пенс, который председательствует на заседании двух палат конгресса, "может отменить выборы". "Если Майк Пенс поступит правильно, мы выиграем выборы", - сказал он.

Однако примерно в те же самые минуты в СМИ стало известно о письменном заявлении самого Пенса, которого президент назвал "отличным парнем". Пенс дал понять, что не будет нарушать конституцию США, отменять результаты выборов и победу Байдена. "Президентство принадлежит американскому народу и только им", - заявил Пенс.