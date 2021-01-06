Ученые назвали пути развития ситуации с коронавирусом в России

Российские ученые считают, что с началом в стране вакцинации от COVID-19 ситуация с коронавирусом может развиваться по двум сценариям. Первый вариант - вирус не будет мутировать, и после выработки массового иммунитета пандемия прекратится. Второй - вирус станет мутировать и тогда потребуется новая вакцина.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что время покажет, какой из сценариев развития ситуации с коронавирусом сбудется.

"Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций", - заявила РИА Новости доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова.

По мнению заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, заметное снижение заболеваемости произойдет, когда у 30 процентов населения России будет иммунитет, а исчезнет коронавирус, когда иммунитет будут иметь 60-70 процентов населения страны.