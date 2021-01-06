Угольная генерация обошлась дешевле ВИЭ минимум на 30%

Газовая и угольная технологии остаются наиболее дешевыми по строительству и эксплуатации электростанций. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.

Он пояснил, что стоимость электроэнергии для электростанции на каменном или буром угле минимум в 1,3 раза дешевле ветряной и в 1,9 раза дешевле солнечной генерации. Поэтому место для угля в системно развивающейся "чистой энергетике" однозначно найдется - поскольку уже сегодня "чистая" угольная генерация имеет значительные конкурентные преимущества по затратам на производство электроэнергии и тепла перед технологиями ВИЭ.

"Если действительно хотеть устойчивого энергетического будущего, надо двигаться к нему не в формате звонких лозунгов, а в контексте реальных проблем социально-экономического развития разных стран - и не забывать при этом, что любые энергетические технологии "чистыми" не являются", - сказал Яновский.

Полный текст интервью с заместителем министра энергетики Анатолием Яновским читайте в ближайшем номере "РГ".