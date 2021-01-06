Украинские националисты провели шумную акцию у посольства Израиля в Киеве

Украинские националисты вечером 6 января взяли в осаду посольство Израиля в Киеве и провели шумную вызывающую акцию, сообщают украинские СМИ.

В частности, они требовали, чтобы Израиль почему-то "покаялся за геноцид украинцев". Кроме того, звучали другие антисемитские лозунги и прямые оскорбления в адрес посла Джоэля Лиона.

В митинге приняли участие несколько ультраправых украинских организаций - запрещенные в РФ "Правый сектор", "Нацкорпус" и другие. Они принесли с собой транспаранты, флаги и фейерверки.

Причиной выступления украинских наци стал пост в Twitter посла Израиля, в котором дипломат назвал Степана Бандеру пособником нацистов и осудил марш неонацистов-бандеровцев, состоявшийся в Киеве 1 января.