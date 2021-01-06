Утверждены правила работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"

Правительство РФ утвердило положение по функционированию суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".

"Поступи в вуз онлайн" - суперсервис, который работает через портал госуслуг и помогает абитуриентам подавать документы на поступление в электронном виде и отслеживать весь ход вступительной кампании.

Сервис был запущен в июне 2020 года и тем же летом к проекту были подключены 54 вуза. Подать документы на поступление дистанционно тогда смогли более 20 тысяч человек. В 2021 году планируется подключение 137 университетов.

Ответственные за работу сервиса - Минобрнауки, Рособрнадзор и Минцифры.

Минцифры предписано обеспечивать формирование на портале Госуслуг уникального электронного заявления о согласии на зачисление, которое должны подавать абитуриенты в выбранный вуз, причем с приложением необходимых в период зачисления документов.

Рособрнадзор должен следить в целом за работой сервиса, а также в зоне ответственности ведомства - получение абитуриентом по его запросу сведений о документе об образовании, размещенном в федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".

Для подтверждения действий в рамках суперсервиса достаточно будет простой электронной подписи.

В документе указано: ежегодно, до 30 октября ведомства должны предоставлять в правительство доклад о результатах работы.

Напомним, ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что абитуриенты смогут подать документы через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" во все вузы России в 2022 году.