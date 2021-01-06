В ЦВО начали поставлять тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка"

В мобильные подразделения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа, дислоцированные в Саратовской области, поступили новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Это грозное оружие с большой дальностью стрельбы в войсках ласково называют "Тосочкой". Его создали на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. По словам министра обороны Сергея Шойгу, "данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях".

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее так объяснил, чем "Тосочка" отличается от предшественников - ТОС-1 и ТОС-1А. Прежде всего, для нее разработаны новые высокоэффективные "умные" боеприпасы. "Эта система поставлена на колесные шасси и ей не нужна транспортно-заряжающая машина. Снаряды в пусковую установку загружаются при помощи крана-манипулятора, расположенного непосредственно на боевой машине. Это добавляет системе универсальности и автономности. Машина также оборудована системами радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия", - отметил глава "Ростеха".

В высокой боевой эффективности ТОС-2 наши военные убедились в прошлом году на стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020".