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06.01.2021 18:35
Рубрика: Общество

В ЕС одобрили использование вакцины от коронавируса Moderna

Текст: Ирина Невинная

Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) одобрило использование противоковидной вакцины, разработанной компанией Moderna. Решение должны утвердить власти ЕС. Вакцина Moderna стала второй после Pfizer/BioNTech, разрешенной для экстренного применения на Европейском континенте.

Фото: Adria Puig/Anadolu Agency via Getty Images
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Разрешение условное, говорится в распространенном сегодня официальном сообщении ЕМА. Это означает, что из-за пандемии вакцину начнут применять до окончания массовых клинических испытаний (последней, третьей фазы), которые будут продолжаться еще два года. И все это время компания обязана предоставлять результаты продолжающегося тестирования. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сейчас идет работа, чтобы как можно быстрее утвердить это решение, после чего вакцина станет доступна для вакцинации.

Как и препарат от Pfizer/BioNTech, вакцина от Moderna предназначена взрослым пациентам - от 18 лет и старше. Обе вакцины, согласно данным, представленным разработчиками, показали высокую эффективность на уровне 94-95 %.

Во вторник, 5 января, на брифинге ВОЗ были озвучены рекомендации по использованию вакцины Pfizer/BioNTech - препарат стал первым, включенным в перечень вакцин, рекомендуемых ВОЗ для экстренного использования. В частности, были отмечены случаи возникновения тяжелой реакции на вакцинацию, в результаты эксперты ВОЗ рекомендуют ставить прививки в условиях, когда при возникновении поствакцинального анафилактического шока пациенту может быть оказана немедленная помощь. Отметим, оставлять пациентов под присмотром медиков течение некоторого времени после прививки и иметь в центре вакцинации необходимые препараты для купирования аллергической реакции - это стандартное требование для проведения прививок практически любыми вакцинами.

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Кстати, в ВОЗ также отметили, что до конца января дадут аналогичные рекомендации по применению еще двух вакцин (не уточняя производителя), а в общей сложности специальныя экспертная группа работает сейчас над верификацией полутора десятка вакцин, разработанных в разных странах.

В конце декабря стало известно и о первом случае острой аллергической реакции на вакцину Moderna. Об этом сообщила газета The New York Times. Как выяснилось, пациент был аллергиком, ему оказали немедленную помощь.

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