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06.01.2021 13:34
Рубрика: Общество

В главном храме Росгвардии пройдет Рождественское богослужение

Текст: Михаил Фалалеев

В подмосковной Балашихе ночь с 6 на 7 января в строящемся главном храме Росгвардии настоятель протоиерей Максим Беликов впервые проведет Рождественское богослужение.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Ночную молитву в стенах храма совершат военнослужащие дивизии имени имени Дзержинского, члены их семей и жители Балашихи. Литургия состоится с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

Во время рождественской службы будет совершен крестный ход и прихожане услышат звон 14 колоколов, установленных на звоннице храма.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в преддверии Нового года и Рождества Христова завершено благоустройство прилегающей к Князь-Владимирскому храму территории и сквера "Владимирский парк". В храме заканчиваются строительные и отделочные работы.

Общество Религия Празднование Православного Рождества

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