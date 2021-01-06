В главном храме Росгвардии пройдет Рождественское богослужение

В подмосковной Балашихе ночь с 6 на 7 января в строящемся главном храме Росгвардии настоятель протоиерей Максим Беликов впервые проведет Рождественское богослужение.

Ночную молитву в стенах храма совершат военнослужащие дивизии имени имени Дзержинского, члены их семей и жители Балашихи. Литургия состоится с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

Во время рождественской службы будет совершен крестный ход и прихожане услышат звон 14 колоколов, установленных на звоннице храма.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в преддверии Нового года и Рождества Христова завершено благоустройство прилегающей к Князь-Владимирскому храму территории и сквера "Владимирский парк". В храме заканчиваются строительные и отделочные работы.