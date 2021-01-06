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06.01.2021 23:30
Рубрика: Общество

В Храме Христа Спасителя началось Рождественское богослужение

Текст: Елена Новоселова
Началось Рождественское богослужение в главном храме страны - соборном Храме Христа Спасителя в Москве, которое большинство верующих смотрят через трансляцию. Его возглавил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В ночь на 7 января у православных наступает самый значимый после Пасхи праздник Рождество Христово. В этом году из-за пандемии торжественная служба проходит необычно. Во время ночной литургии в Храме Христа Спасителя будет всего около 350 человек. В большинстве своем - это здешние прихожане, которые заранее получили приглашения.

Фото: Альбрехт Дюрер
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Предполагается, что в соборе будет соблюдаться необходимая социальная дистанция в полтора метра. Не забыли и о масках и перчатках. По традиции, перед службой к пастве обратился патриарх и поздравил всех с Рождеством Христовом. Напомнив о пустых весенних храмах, святейший подчеркнул, что с тех пор людей в храме стало больше. "Это означает, что злое поветрие - вирус, который явился большим испытанием для нашего народа, постепенно уходит. Мы надеемся, что это так! Для того, чтобы окончательно победить эту болезнь, нужно продолжать выполнять все предписания, которые следуют от санитарных и медицинских властей. Нужно быть очень осторожными, но одновременно и помнить, что и это испытание, столь нелегкое для нашего народа, пройдет. И надеемся в самом обозримом будущем", - сказал он.

Минувший год был трудным, но всякий год - это часть нашей жизни, считает глава РПЦ. "И наверное, мудрость человеческая заключается в том, чтобы из страданий,скорбей и испытаний, равно как из радостей и человеческого счастья, мы умели делать правильные выводы, - подчеркнул патриарх Кирилл. - Ни одно, ни другое нас не должно выбивать из жизни, и ни одно, ни другое не должно лишать нас нравственных координат. Мы должны оставаться верными тем божественным законам, которые Господь нам дал". И в этом проявляется, по мнению предстоятеля, человеческая мудрость и человеческое счастье.

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