В Храме Христа Спасителя началось Рождественское богослужение

Началось Рождественское богослужение в главном храме страны - соборном Храме Христа Спасителя в Москве, которое большинство верующих смотрят через трансляцию. Его возглавил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В ночь на 7 января у православных наступает самый значимый после Пасхи праздник Рождество Христово. В этом году из-за пандемии торжественная служба проходит необычно. Во время ночной литургии в Храме Христа Спасителя будет всего около 350 человек. В большинстве своем - это здешние прихожане, которые заранее получили приглашения.

Предполагается, что в соборе будет соблюдаться необходимая социальная дистанция в полтора метра. Не забыли и о масках и перчатках. По традиции, перед службой к пастве обратился патриарх и поздравил всех с Рождеством Христовом. Напомнив о пустых весенних храмах, святейший подчеркнул, что с тех пор людей в храме стало больше. "Это означает, что злое поветрие - вирус, который явился большим испытанием для нашего народа, постепенно уходит. Мы надеемся, что это так! Для того, чтобы окончательно победить эту болезнь, нужно продолжать выполнять все предписания, которые следуют от санитарных и медицинских властей. Нужно быть очень осторожными, но одновременно и помнить, что и это испытание, столь нелегкое для нашего народа, пройдет. И надеемся в самом обозримом будущем", - сказал он.

Минувший год был трудным, но всякий год - это часть нашей жизни, считает глава РПЦ. "И наверное, мудрость человеческая заключается в том, чтобы из страданий,скорбей и испытаний, равно как из радостей и человеческого счастья, мы умели делать правильные выводы, - подчеркнул патриарх Кирилл. - Ни одно, ни другое нас не должно выбивать из жизни, и ни одно, ни другое не должно лишать нас нравственных координат. Мы должны оставаться верными тем божественным законам, которые Господь нам дал". И в этом проявляется, по мнению предстоятеля, человеческая мудрость и человеческое счастье.