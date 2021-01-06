В России появятся виноградо-винодельческие зоны

Правительство России утвердило территориальное деление виноградопригодных земель. Это сделано в соответствии с требованием нового отраслевого закона о виноградарстве и виноделии.

Документ содержит наименования виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов внутри них и виноградо-винодельческих терруаров.

Всего в России семь виноградо-винодельческих зон. Это Дагестан (внутри этой зоны 28 виноградо-винодельческих районов и один терруар - Дербентский), Долина Дона в Ростовской области (55 районов, один терруар - Арпачин), Долина Терека в Кабардино-Балкарии, Крым, Кубань, Северная Осетия-Алания и Ставрополье.

В Краснодарском крае (на Кубани) девять виноградо-винодельческих районов (Абинск, Анапа, Восточное Приазовье, Геленджик, Долина реки Афипс, Крымск, Новокубанск, Новороссийск, Таманский полуостров) и 11 терруаров (Виноградники Геленджика, Дивноморское, Долина Лефкадия, Абрау-Дюрсо, Мысхако, Семигорье, Голубицкая стрелка, Курень Титаровский 1794, Сенной, Тмутаракань, Южный берег Тамани).

Территория Крыма и Севастополя разделена на 13 виноградо-винодельческих районов и 36 терруаров (в их числе - Пантикапей, Кафа, Алушта, Коктебель, Судак, Солнечная долина, Ливадия, Массандра, Магарач, Партенит и др.).

Напомним,что в прошлом году вступил в силу новый закон "О виноградарстве и виноделии". Он запретил использовать для производства вина импортные виноград, вино, виноградное сусло. Если производители по-прежнему будут использовать импортное сырье, то они не смогут назвать свои напитки винами.

Закон также вводит территориальное деление виноградопригодных земель. Оно утверждается и изменяется правительством по представлению местных властей.