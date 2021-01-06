Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
03:00 06.01.2021

В России упрощается порядок исправления кадастровых ошибок

Исправить ошибки в кадастровой стоимости недвижимости стало проще. Вступил в силу ряд приказов Росреестра.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

С Нового года, в частности, изменилась форма заявления об исправлении ошибок, которые были допущены при определении кадастровой стоимости. Значительно упростит процедуру исправления ошибок то, что заявление вправе подать любое физическое или юридическое лицо в отношении любого объекта недвижимости. Кроме того, в одном заявлении можно указать сразу несколько объектов. Заявление можно подать как на бумаге, подписав каждый лист, так и в электронном виде, заверив документ усиленной квалифицированной электронной подписью.

Фото: Михаил Патлис/РИА Новости
Кадастровые работы могут подешеветь в десять раз

В июле 2020 года был принят закон, который должен обеспечить прозрачность процедур определения кадастровой стоимости недвижимости с тем. Исправление ошибок в кадастровой оценке должно толковаться в пользу правообладателей недвижимости. Так, если исправление привело к уменьшению стоимости, то новая стоимость применяется взамен оспоренной "задним числом" - с момента совершения ошибки, так что собственнику не придется платить повышенный налог. Если же стоимость увеличилась - она будет применяться только со следующего года.

Также вступил в силу приказ Росреестра о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости. Гражданин может подать в региональное бюджетное учреждение, которое проводит кадастровую оценку в регионе, обращение с просьбой разъяснить, на каком основании была установлена та или иная кадастровая стоимость. В ходе рассмотрения обращения может быть установлено, что при определении стоимости была допущена ошибка.

Кроме того, Росреестр упростил взаимодействие с профессиональным сообществом кадастровых инженеров. Саморегулируемые организации кадастровых инженеров смогут направлять сведения в Росреестр только в электронном виде, сокращается также перечень этих сведений.

Сейчас читают

Ипотека
05.01.2021

Что будет со ставками по ипотеке в 2021 году

Что будет со ставками по ипотеке в 2021 году

В апреле была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%, которая помогла застройщикам и заемщикам. При этом в ряде городов выросли цены на жилье. Аналитики "Российской газеты" поспорили о том, нужно ли продлевать программу

ЖКХ
04.01.2021

Мишустин продлил беззаявительный порядок субсидий на ЖКУ

Мишустин продлил беззаявительный порядок субсидий на ЖКУ

Гражданам не придется подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этот порядок продлен до апреля. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин

Недвижимость
04.01.2021

Снижение цен на вторичном рынке жилья может продлиться несколько лет

Снижение цен на вторичном рынке жилья может продлиться несколько лет

Квартиры на вторичном рынке в минувшем году рекордно подорожали. В 2021 году такого скачка цен не будет, считают эксперты. Более того, в течение нескольких лет вторичное жилье может подешеветь