В России упрощается порядок исправления кадастровых ошибок

Исправить ошибки в кадастровой стоимости недвижимости стало проще. Вступил в силу ряд приказов Росреестра.

С Нового года, в частности, изменилась форма заявления об исправлении ошибок, которые были допущены при определении кадастровой стоимости. Значительно упростит процедуру исправления ошибок то, что заявление вправе подать любое физическое или юридическое лицо в отношении любого объекта недвижимости. Кроме того, в одном заявлении можно указать сразу несколько объектов. Заявление можно подать как на бумаге, подписав каждый лист, так и в электронном виде, заверив документ усиленной квалифицированной электронной подписью.

В июле 2020 года был принят закон, который должен обеспечить прозрачность процедур определения кадастровой стоимости недвижимости с тем. Исправление ошибок в кадастровой оценке должно толковаться в пользу правообладателей недвижимости. Так, если исправление привело к уменьшению стоимости, то новая стоимость применяется взамен оспоренной "задним числом" - с момента совершения ошибки, так что собственнику не придется платить повышенный налог. Если же стоимость увеличилась - она будет применяться только со следующего года.

Также вступил в силу приказ Росреестра о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости. Гражданин может подать в региональное бюджетное учреждение, которое проводит кадастровую оценку в регионе, обращение с просьбой разъяснить, на каком основании была установлена та или иная кадастровая стоимость. В ходе рассмотрения обращения может быть установлено, что при определении стоимости была допущена ошибка.

Кроме того, Росреестр упростил взаимодействие с профессиональным сообществом кадастровых инженеров. Саморегулируемые организации кадастровых инженеров смогут направлять сведения в Росреестр только в электронном виде, сокращается также перечень этих сведений.