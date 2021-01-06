В России запустят программу по поддержке вузов "Приоритет-2030"

Минобрнауки поручено в срок до 1 марта 2021 года разработать порядок проведения конкурсного отбора вузов, предоставления грантов из федерального бюджета, а также перечень критериев эффективности программ развития университетов.

Региональным властям рекомендовано рассмотреть возможность дополнительной поддержки вузов, которые пройдут в программу.

Напомним, программа "Приоритет - 2030" - для удобства ее решено называть именно так - направлена на поддержку вузов, которые будут готовить востребованных специалистов для экономики страны, участвовать в проектах по развитию соцсферы, в целом повышать конкурентоспособность российской науки и образования.

Поддержка - это гранты в форме субсидий на совместные программы развития университетов и НИИ. Ведь именно добровольные объединения вузов с другими организациями - консорциумы - один из ключевых моментов программы.

Распоряжением правительства устанавливается, в том числе, что поддержка в рамках программы будет предоставляться на конкурсной основе в целях "обновления, разработки и внедрения новых образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в интересах научно-технологического развития РФ…", а также для "развития кадрового потенциала системы высшего образования", "привлечения иностранных граждан для обучения в российский университетах и содействия трудоустройству лучших из них в Российской Федерации".