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06.01.2021 11:38
Рубрика: Общество

В Сингапуре научились превращать пот в электроэнергию

Текст: Юрий Медведев
Материал, который не только впитывает пот, но превращает его в электрический ток, создали сингапурские ученые. По их утверждению, собранная влага может использоваться для питания небольших электронных устройств, таких как часы, фитнес-трекеры и многое другое.

Отметим, что эта идея не нова. Еще в 2013 году американские инженеры впервые разработали устройство, которое смогло вырабатывать электричество из пота. Правда, чтобы получить хоть какой-то значимый эффект, требовалось много влаги. То есть человеку нужно было очень основательно попотеть. Такое устройство подошло бы, наверное, только олимпийским чемпионам. Словом, хотя эффект и был продемонстрирован, но так и остался на уровне "пробирки".

Фото: iStock
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Разработка сингапурских ученых дает шанс вывести ее в массы. Дело в том, что они создали материал, который впитывает пот в шесть раз быстрее и удерживает в 15 раз больше влаги, чем все традиционные материалы. А значит, уже не нужны большие усилия, чтобы извлекать электрический ток. Кроме того, чтобы высушить это изделие, достаточно солнечного света. Так его можно использовать более ста раз.

Статья об этой разработке опубликована в журнале Nano Energy.

Общество Наука В мире Юго-Восточная Азия Сингапур

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