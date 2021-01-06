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Рубрика: В мире

В США неизвестные пообещали влететь на самолете в здание Капитолия

Фото: AP Photo/Seth Wenig Фото: AP Photo/Seth Wenig
Фото: AP Photo/Seth Wenig

В США авиадиспетчеры сообщили спецслужбам о получении информации от потенциальных террористов.

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Неизвестные обещали угнать самолет и влететь на нем в здание Капитолия. Таким образом злоумышленники хотели отомстить за иранского генерала Касема Сулеймани, убитого год назад по приказу президента Дональда Трампа. "В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен", - именно такие слова содержались в аудиопослании, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

В Белом доме назвали подобный теракт маловероятным. Администрацию беспокоит другое - неизвестные получили доступ к частотам, которые используют авиадиспетчеры и пилоты для переговоров друг с другом. Создаваемые помехи могут сказаться на безопасности полетов. Спецслужбы попросили диспетчеров незамедлительно докладывать о любой угрозе или самолете, который отклонился от траектории полета.

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