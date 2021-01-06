Вечный огонь вновь засиял в Белграде

В Белграде в среду, 6 января, вновь был зажжен Вечный огонь, ставший свидетельством продолжения Россией и Сербией традиций боевого братства, заложенных в ходе борьбы с фашизмом, а также приверженности сторон сохранению исторической правды о подвиге предков.

"Сегодня, через семь дней после осквернения памятника, случившегося к нашему общему стыду, благодаря компании "Сербиягаз" Вечный огонь снова горит. Это наша память о всех тех, кто отдал свои жизни за освобождение Белграда с 12 по 20 октября 1944 года, напомню, что тогда погибли 2 996 бойцов Народно-освободительной армии и 960 красноармейцев. Здесь, в Парке освободителей, покоятся останки 1 395 партизан и 818 красноармейцев, это люди, которым мы вечно благодарны, потому что они отдали свои жизни, чтобы наш город был свободен", - цитирует ТАСС слова заместителя мэра сербской столицы Горана Весича.

Напомним, что Вечный огонь был зажжен в Белграде 15 декабря 2020 года в год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне в рамках акции "Мира и Согласия". На мероприятии присутствовали президент Сербии Александр Вучич и глава МИД России Сергей Лавров. 30 декабря 2020 года был совершен акт вандализма в отношении этого символа российско-сербской дружбы: негодяи потушили пламя и залили монумент цементом. 4 января сербское МВД отчиталось о задержании злоумышленников, которыми оказались местные граждане в возрасте 17 и 23 лет.

Примечательно, что схожая ситуация имела место в Белграде в 2000 году, когда здесь был зажжен Вечный огонь в память о жертвах агрессии НАТО: в том же году после "демократических изменений" он был погашен, а сам памятник - осквернен. Вот что по этому поводу в комментарии для "Российской газеты" рассказал авторитетный историк, декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович. "Между этих двух Вечных огней, посвященных русским воинам-освободителям и жертвам натовской агрессии, находится не только парадигма сербской истории, но и парадигма сербской современности и будущего, - подчеркнул известный ученый. - Именно поэтому сияние Вечного огня в Белграде - это маяк, который может и должен освещать путь сербскому народу в будущем. В противном случае сербы вновь могут быть ослеплены пламенем, охватившим их святыни в Косово и Метохии и за его пределами. Следует помнить, что Вечный огонь является драгоценным залогом будущего всего сербского народа и представляет собой гораздо больше, чем просто благодарность тем, в чью честь он был перенесен из Москвы".