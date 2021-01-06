Врач назвала продукты, которые не стоит есть перед сном

Некоторые продукты лучше не есть перед сном, поскольку они могут помешать заснуть или не дадут организму полностью восстановиться и отдохнуть. Об этом рассказала врач-терапевт терапевтического отделения городской клинической больницы №17 Москвы Милена Данченко.

"Грейпфруты, томаты, сырой лук, острая пища могут вызвать изжогу. Кофе, зеленый чай, шоколад содержат кофеин, который стимулирует центральную нервную систему и поддерживает вас в состоянии бодрствования, - цитирует ее агентство городских новостей "Москва". - Фастфуд содержит большое количество жиров, которые долго перевариваются и тем самым не дают отдохнуть вашему организму, к тому же жирная пища нередко вызывает диарею и вздутие живота".

Лучше воздержаться и от употребления сухофруктов - в большом количестве они могут провоцировать расстройство пищеварительной системы. Также перед сном лишним будет мороженое - из-за избытка легко усваиваемых углеводов оно приводит к повышению уровня инсулина и тем самым мешает заснуть. Не способствует полноценному сну и алкоголь - спиртные напитки вызывают обезвоживание и ночные пробуждения, отметила врач.

В свою очередь для здорового сна нужно есть продукты, которые стимулируют выработку мелатонина - его еще называют гормоном сна. Подойдут орехи, жирная рыба, бананы, киви, обезжиренное молоко и творог, белый рис и некоторые другие продукты. Причем есть их можно в течение дня, не стоит наедаться на ночь.