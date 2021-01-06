Врач рассказал, как переболевшим COVID-19 восстановить вкус и обоняние

В случае потери вкуса при коронавирусной инфекции не стоит пытаться восстановить чувствительность, используя спирт, аджику, горчицу, перец и другие раздражающие слизистую продукты. Об этом РБК рассказал отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Многие, заболев, пытаются действовать по принципу "клин клином вышибают" и кладут острые приправы, продукты с интенсивным вкусом (например, лимон) прямо на язык.

"Это не работает, только раздражает слизистую оболочку, воспаляет", - предупредил врач. Владимир Зайцев пояснил, что для быстрейшего восстановления вкусовых ощущений нужно действовать строго наоборот: перейти на щадящую диету и отказаться от острой раздражающей пищи. Это поможет снять отеки слизистой, из-за которых нарушается вкус. Также помогут противоотечные (антигистаминные) препараты.

Что касается обоняния, то врачи утверждают: пораженный коронавирусом чувствительный эпителий носа, в котором расположены рецепторы, отвечающие за распознавание запахов, восстанавливается самостоятельно. На это, как отмечают переболевшие, может потребоваться 2-3 месяца. Ускорить процесс можно, принимая витамины группы B.