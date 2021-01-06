Врач рассказала, как избежать переохлаждения во время прогулок зимой

Во время зимних прогулок люди зачастую переоценивают свои возможности, поэтому рискуют получить переохлаждение. Есть проверенные способы избежать неприятных последствий длительного нахождения на морозе.

Свои рекомендации в беседе с RT дала врач общей практики Анна Землянухина. Главный совет - это одеваться по погоде, особое внимание стоит уделить выбору обуви. Ноги не должны потеть, поскольку влажность непременно приведет к переохлаждению.

Если во время прогулки вы начали замерзать, то стоит зайти в какое-то помещение, чтобы немного согреться. После этого прогулку можно продолжать. Разумно будет брать с собой термос с горячим чаем. А вот от употребления алкоголя на морозе лучше воздержаться. Важно не переоценивать свои силы, если вы чувствуете, что начали мерзнуть - стоит двигаться в сторону дома.