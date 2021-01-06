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06.01.2021 21:00
Рубрика: Власть

За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 92 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 24 тысяч 625 человек. Эти данные в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: kremlin.ru
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 92 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 94 тысяч 773 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Но 3 тысячи 972 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, сейчас находятся на контроле у врачей. Более 2 тысяч таких пациентов лежат в военных госпиталях. 65 изолированы по месту службы. 29 находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 849 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - восемь. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у 21 пациента. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали более 14 тысячам заболевших, 4 тысячи 819 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

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