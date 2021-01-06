Золотая коллекция "Союзмультфильма" появится на Okko и "Кинопоиске HD"

Сразу после новогодних праздников уникальная коллекция "Союзмультфильма" будет доступна пользователям онлайн-платформ Okko и "Кинопоиск HD". Зрители смогут посмотреть любимые мультфильмы "Ну, погоди!", "Маугли", "Винни-Пух", "Простоквашино" и другие мультшедевры.

Всего на видеосервисах появятся более 960 мультфильмов, снятых на студии с 1941 года по 2003 год. Также будет представлена коллекция из 81 авторской короткометражной картины 2015-2018 годов.

"Российские онлайн-кинотеатры в последние годы серьезно укрепили свои позиции на медиарынке. Их услугами пользуются миллионы пользователей в России и по всему мире", - объясняет председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Она также отметила, что теперь миллионы зрителей смогут открыть для себя богатейшую коллекцию "Союзмультфильма", а это сотни картин, выполненных во всех жанрах и техниках, которые подходят как для детей, так и для семейного просмотра.