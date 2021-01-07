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07.01.2021 12:03
Рубрика: Экономика

120 подъемников для инвалидов установили в московских подъездах в 2020 году

Текст: Ирина Огилько

В прошлом году в столичных подъездах установили 120 подъемных платформ для инвалидов-колясочников. Подробности рассказал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: iStock
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Как отметил Бирюков, оборудование подъездов специальными подъемными платформами - очень важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. "Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе, общение", - сказал он, подчеркнув, что новостройки сразу оборудуют подъемными платформами, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам.

Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам более удобным в использовании. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до 4 метров. В 2020 году такие подъемные устройства оборудовали в 47 подъездах.

При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу. В прошлом году поставили 73 такие платформы.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что с 2011 по 2020 год в столице в подъездах было установлено более 1,4 тыс. подъемных платформ для инвалидов-колясочников. При их установке проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.

Чтобы установить в подъезде подъемную платформу, необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и рекомендацию врача об использовании кресла-коляски.

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