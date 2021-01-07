Биткоин рекордно вырос на фоне беспорядков в США

Самая популярная криптовалюта - биткоин поднялся в цене выше 38 тысяч долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала-агрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 15.30 мск биткоин стоил 38 013,66 долларов. По данным портала Coindesk, по состоянию на 15:35 мск биткоин стоил 38 005,46 долларов. За сутки криптовалюта подорожала на 9,4%.

В стоимости валюты происходят колебания. В течение торгов, стоимость биткоина опускалась ниже 38 тысяч долларов.

Ранее на фоне протестов в США биткоин обновил исторический максимум, превысив на пике отметку в 36 тысяч долларов.