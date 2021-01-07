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7 января 2021 г.

Указ главы Республики Бурятия от 6 января 2021 года № 1 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 № 238, от 13.11.2020 № 243, от 24.11.2020 № 250, от 27.11.2020 № 251, от 08.12.2020 № 255, от 15.12.2020 № 258, от 21.12.2020 № 261, от 30.12.2020 №278):

1.1. Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:

"4.9. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Бурятия воздушным транспортом из гг. Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.".

1.2. Дополнить пунктом 11.14 следующего содержания:

"11.14. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.) организовать забор материала у лиц, указанных в пункте 4.9 настоящего указа, для исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 5 января 2021 года, и действует до 20 января 2021 года.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов



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