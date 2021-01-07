Что важно помнить работникам и работодателям в 2021 году

Переход на электронные трудовые книжки

До 2020 года трудовая книжка была основным документом, в котором отражались сведения о деятельности и стаже работника (ст. 66 ТК РФ). Теперь работодатель обязан формировать сведения о трудовой деятельности в электронном виде (ст. 66.1 ТК РФ).

Бумажные трудовые книжки сохранят работникам, которые до конца 2020 года подадут заявление о выборе такой формы документа. Сделать это можно и в 2021 году - работникам, которые были в длительном отпуске или на больничном. Тем, кто устраивается на работу впервые, бумажные трудовые книжки больше не заведут.

Если работник предпочтет электронную версию, бумажную книжку выдадут ему на руки.

Получить сведения о трудовом стаже можно будет разными способами:

- у работодателя по последнему месту работы (в бумажном или электронном виде по форме СТД-Р);

- в ПФР (в бумажном или электронном виде по форме СТД-ПФР);

- в МФЦ (в бумажном виде по форме СТД-ПФР);

- на портале "Госуслуги" (в электронном виде по форме СТД-ПФР).

"С 1 января 2021 года работодатели обязаны предоставить работнику сведения о трудовой деятельности (выдать справку формы СТД-Р) при увольнении и по запросу сотрудника в течение трех дней. При приеме на работу работник представляет такую справку с последнего места работы. Ожидается, что переход на ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде убережет данные от потери, как это бывало с бумажными трудовыми, и упростит доступ к этим сведениям и для работодателей, и для сотрудников", - рассказывает Ирина Мазаева, эксперт справочно-правого сервиса Контур.Норматив.

Электронные больничные и пособия по-новому

В 2020 году Минздрав обновил правила работы с электронными больничными листками (приказ ведомства от 01.09.2020 № 925н). Если мест работы несколько, то вместо нескольких бумажных больничных можно оформить один электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Номер документа нужно сообщить каждому из работодателей.

В рамках одного страхового случая допустимо оформлять больничный двух видов: исходный на бумаге, продолжение в электронном виде или наоборот: исходный в виде ЭЛН, а продолжение - на бумаге.

В электронном больничном место работы (основное, по совместительству) и тип занятости (полная, частичная) не указываются. "При оформлении электронного листка нетрудоспособности работодателю не доступны сведения из поля "Диагноз", тем самым врачебная тайна не нарушается", - дополняет Ирина Мазаева.

Во время карантина больничные листки оформляются и сотрудникам, находящимся в изоляции, и тем, кто временно отстранен от работы.

С 1 января 2021 года меняется схема оплаты социальных пособий во всех регионах. Пособия будут выплачивать региональные отделения Фонда социального страхования, а не работодатель. Последний лишь представляет в Фонд определенный набор документов. Прежняя (зачетная) система выплаты пособий во втором полугодии 2020 сохранялась только в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской, Свердловской и Челябинской областях, ХМАО и Пермском крае. Теперь и в этих регионах больничные пособия будут выплачивать по-новому.

"При прежней схеме работодатель платил взносы в фонд за вычетом сумм, перечисленных работнику по больничному листку. Теперь же взносы в полном объеме пойдут в Фонд, без уменьшения на сумму выплаченных пособий. Тем самым оплата больничных, декретных и детских пособий не будет привязана к датам выплаты зарплаты, не будет зависеть от финансового состояния работодателей. К примеру, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплатят с 1-го по 15-е число месяца, остальные пособия - в течение 10 дней после получения документов фондом. Все начисления можно будет отследить на сайте ФСС", - уточняет эксперт.

Работодатель оплачивает те пособия, которые и раньше выплачивались за его счет: первые три дня болезни, на погребение, дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами.

Фонд может выплатить пособие разными способами:

• на банковский счет;

• почтовым переводом;

• на платежную карту "Мир".

С 1 января 2021 года во всех регионах декретные и детские пособия (по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком) перечисляются только на карты "Мир". Чтобы получать такие выплаты в 2021 году, нужно оформить в банке карту "Мир" и передать ее реквизиты своим работодателям.

Если выплачивались больничные пособия, то справку о полученных доходах (по форме 2-НДФЛ) работник сможет запросить не только у работодателя, но и в Фонде соцстрахования. Для этого нужно направить заявление по почте или через "Личный кабинет застрахованного лица" на сайте ведомства. Через три дня с момента его получения фонд выдаст справку.

Налог на доходы физических лиц

Расширяется перечень дорогостоящих видов лечения, по которым с 2021 года можно получить социальный вычет НДФЛ. Теперь в список входит, например, ортопедическое лечение зубов, лечение бесплодия методом ЭКО, паллиативная медицинская помощь и другие виды. Ограничение по размеру совокупного социального вычета на лечение сохранили на прежнем уровне - не более 120 000 рублей за год.

"Получить социальные вычеты можно не только за медуслуги, но и за назначенные врачом лекарства, и за страховые взносы на полис ДМС. Чтобы получить налоговый вычет в ФНС, например, за 2020 год, нужно в 2021 году заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и представить документы, подтверждающие доход, факт уплаты НДФЛ и медицинские расходы. Это можно сделать в личном кабинете на сайте ФНС. Социальный налоговый вычет можно получать также у работодателя, в том же году, в котором произведены соответствующие расходы", - отмечает Ирина Мазаева.