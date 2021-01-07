Депутат Морозов заявил об усталости американцев от застоя

Избирательная кампания в США вызывает вопросы в плане легитимности, заявил РИА Новости депутат Антон Морозов из комитета Госдумы по международным делам. Американцы не хотят так просто расставаться с президентом Дональдом Трампом, они устали от застоя, а он был неординарным руководителем страны.

"То, что происходит в США, это действительно беспрецедентно, с 1814 году ни разу протестующие не врывались в здание Капитолия​​​. И то, что народ так небезразлично относится к итогам выборов, говорит о том, что кампания была довольно шумной и вызывает до сих пор много вопросов в плане своей легитимности", - сказал парламентарий.

Рост протестных настроений будет дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в США и развивать демократические процессы, заметил Морозов. "Люди устали от застоя, от одних и тех же лиц у власти, хотят обновления. И Трамп представлял собой такой неординарный вариант президента, люди не хотят с ним так просто расставаться", - заключил он.