Новости

Премьер Италии прокомментировал штурм Капитолия 15:20
Четыре человека погибли во время пожара в Москве 15:11
Депутат Железняк назвал выборы президента США попранием основ демократии 15:06
Слуцкий заявил об угрозах миру от нестабильности в США 15:01
В Свердловской области отменят "удаленку" для школьников 14:55
Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером 14:50
Вышел трейлер "Проклятия ведьмы" - хоррора режиссера "Игры престолов" 14:43
В Екатеринбурге полиции пришлось открыть стрельбу по автомобилю лихача 14:39
Вышел трейлер 2-го сезона нового сериала авторов "Рика и Морти" 14:30
Композитор Журбин рассказал, что происходит в Нью-Йорке после беспорядков в Капитолии 14:17
В Санкт-Петербурге открылись театры 14:05
Тяжелый огнемет "Солнцепек" станет точнее и мощнее 13:55
В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы 13:51
Оксана Пушкина заявила о желании остаться в Госдуме нового созыва 13:45
Пожарные инспекторы будут ежегодно проверять детсады и дома престарелых 13:41
Пиротехнику в РФ запретили использовать на митингах и демонстрациях 13:38
Сенатор Джабаров спрогнозировал продолжение противостояния в США 13:31
Сенатор Климов назвал возможных виновников беспорядков в США 13:25
Захарова репостнула запись о том, что США больше не образец демократии 13:23
Депутат Морозов заявил об усталости американцев от застоя 13:19
Меркель выразила сожаление, что Трамп не признал поражение на выборах 13:14
Путин рассказал об отношении к нему сирийцев 13:12
Прокуратура проверит информацию о замерзших пассажирах поезда 13:06
Путин назвал цель посещения Большой мечети Дамаска 13:04
В Петербурге из института РАН похитили 26 археологических артефактов 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Куда поедут российские туристы этой зимой
Куда поедут российские туристы этой зимой
07.01.2021 15:06
Рубрика: Власть

Депутат Железняк назвал выборы президента США попранием основ демократии

Текст: Кира Латухина

Выборы президента США в 2020 году стали демонстрацией нарушения основ демократии, поставив страну на грань гражданской войны. Об этом РИА Новости заявил депутат Сергей Железняк из комитета Госдумы по международным делам.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Косачев: Американская демократия захромала на обе ноги

"Выборы президента США 2020 года останутся в истории как демонстрация прямого попрания основ демократии, вызвавшего беспрецедентный внутриполитический раскол, поставив страну на грань гражданской войны. Хроника событий в США наглядно говорит о глубочайшем кризисе внутри американского общества, не желающего мириться с манипуляциями со стороны власть предержащих", - подчеркнул парламентарий.

"С избранием нового президента США противостояние демократов и республиканцев не закончится. В США накопилось огромное число внутренних проблем, начиная с вопросов системы здравоохранения, социальной помощи и многих других, которые невозможно решать при отсутствии воли и взаимоуважения политических сил", - отметил депутат.

Россия готова к конструктивному диалогу с любым избранным президентом США для сохранения мира и обретения стабильности в международных отношениях, заверил Железняк.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Госдума Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Раскрыта новая схема обмана россиян по телефону
Германия создаст фонд в поддержку "Северного потока-2"
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное