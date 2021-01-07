Депутат Железняк назвал выборы президента США попранием основ демократии

Выборы президента США в 2020 году стали демонстрацией нарушения основ демократии, поставив страну на грань гражданской войны. Об этом РИА Новости заявил депутат Сергей Железняк из комитета Госдумы по международным делам.

"Выборы президента США 2020 года останутся в истории как демонстрация прямого попрания основ демократии, вызвавшего беспрецедентный внутриполитический раскол, поставив страну на грань гражданской войны. Хроника событий в США наглядно говорит о глубочайшем кризисе внутри американского общества, не желающего мириться с манипуляциями со стороны власть предержащих", - подчеркнул парламентарий.

"С избранием нового президента США противостояние демократов и республиканцев не закончится. В США накопилось огромное число внутренних проблем, начиная с вопросов системы здравоохранения, социальной помощи и многих других, которые невозможно решать при отсутствии воли и взаимоуважения политических сил", - отметил депутат.

Россия готова к конструктивному диалогу с любым избранным президентом США для сохранения мира и обретения стабильности в международных отношениях, заверил Железняк.