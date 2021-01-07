Онлайн: Что происходит в охваченном хаосом Вашингтоне

Шестого января обе палаты конгресса США собрались на заседание по утверждению демократа Джозефа Байдена победителем выборов президента, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Но спустя несколько минут заседание было прервано после того, как в здание стали прорываться несогласные с итогами выборов сторонники действующего президента Дональда Трампа. Все последние подробности - в хронологии "РГ" (время московское).

20:00 - В Вашингтоне перед зданием конгресса начался митинг сторонников Трампа, не согласных с его поражением на выборах президента. Сам политик выступил перед Белым домом, заявив, что никогда не признает своего поражения на выборах. Он также призвал вице-президента Майкла Пенса, председательствовавшего на заседании конгресса, отклонить голоса выборщиков.

21:00 - Начинается совместное заседание обеих палат конгресса. В прессе появляется письменно заявление Пенса, в котором тот отказывается единолично пересматривать итоги выборов, поскольку не обладает такими полномочиями.

21:36 - Пенс объявил о поступивших возражениях отдельных законодателей в отношении подсчета голосов выборщиков. Началось их обсуждение.

21:51 - Несколько десятков сторонников Дональда Трампа вступили в столкновения с полицией на лестнице Капитолия. Правоохранители применили слезоточивый газ.

22:06 - Сотни сторонников Трампа прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание конгресса.

22:20 - Заседание конгресса прервано. Службы безопасности начали эвакуацию вице-президента Майкла Пенса и законодателей.

23:12 - Мэр Вашингтона в связи с протестами в центре города ввела комендантский час с 18:00 шестого января (02:00 четверга мск), до 6:00 седьмого января. Градоначальница уточнила, что в это время на улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.

23:27 - В захваченном протестующими здании Капитолия в Вашингтоне прогремели выстрелы, один человек получил пулевые ранения. В ФБР охарактеризовали происходящее как "катастрофическую пробоину в безопасности". Вооруженные пистолетами охранники забаррикадировали зал заседаний в Капитолии тяжелой мебелью и, целясь в протестующих у дверей, требуют покинуть здание.

0:06 - В столице США обнаружены по меньшей мере два взрывных устройства. Как сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники, одна бомба находилась в штаб-квартире Республиканского национального комитета на Кольцевой дороге. Еще один подозрительный пакет был найден в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии, хотя сразу не было установлено, что этот пакет является самодельным взрывным устройством.

0:09 - Избранный президент США Джо Байден назвал беспорядки в Вашингтоне "мятежом". "Происходящее в центре Вашингтона - это не протесты, а мятеж", - заявил демократ. Он также призвал Трампа немедленно выступить по телевидению, "выполнить свою клятву, защитить конституцию" и потребовать завершить беспрецедентные в истории Америки беспорядки в национальном парламенте.

0:11 - Прорвавшиеся в здание Капитолия устроили погром в кабинете спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По данным газеты The New York Times, погромщики перевернули столы, срывали со стен фотографии и картины. Погромщики разгуливали по зданию, садились в кресла, употребляли наркотики. Не обошлось без мародерства: прорвавшиеся в здание выносили картины и статуэтки.

0:15 - Трамп распорядился направить 1,8 тысячи бойцов национальной гвардии к зданию Капитолия, в которое прорвались его сторонники. Пентагон заявил, что около 1100 членов Национальной гвардии округа Колумбия мобилизованы для оказания помощи правоохранительным органам, сообщает Associated Press.

0:46 - Тяжеловооруженные бойцы подразделений специального назначения вошли в здание Капитолия США. По данным британского телеканала Sky News, по меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения, один находится в критическом состоянии. Телеканал CNN сообщает, что пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, один госпитализирован.

1:39 - ТВ: Лидеров конгресса США перевозят из Капитолия на военную базу Форт Макнейр. Законодатели намерены продолжить сертификацию итогов выборов.

2:15 - Женщина, раненая при беспорядках в Капитолии, умерла, сообщает NBC со ссылкой на правоохранительные органы. Дополнительных подробностей не приводится.