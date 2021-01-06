В Вашингтоне начался митинг в поддержку Трампа

В Вашингтоне в 11 утра (19 часов мск) среды перед зданием конгресса начался митинг в поддержку Трампа. Сам президент выступит перед Белым домом на этой акции, получившей название "Марш Трампа/Спасите Америку". Ожидается, что тысячи людей посетят данное мероприятие, которое было организовано протрамповской группой "Женщины для Америки прежде всего". Ближе к вечеру к акции, как уточняют американские СМИ, скорее всего, присоединятся представители ультраправых групп.

Тем временем полиция округа Колумбия произвела несколько арестов в преддверии масштабных протестов против Трампа. Протестующие оставались на улице до поздней ночи, а в социальных сетях были выложены видеоролики, на которых запечатлены их столкновения с полицией.

Стражи порядка произвели шесть арестов по нескольким обвинениям, включая ношение огнестрельного оружия без лицензии, владение незарегистрированными боеприпасами и незарегистрированное огнестрельное оружие. Протестующим также были предъявлены обвинения в нападении на сотрудника полиции.

Напомним, что 6 января сенат и палата представителей конгресса США собрались на совместное заседание, в ходе которого американским законодателям предстоит утвердить итоги президентских выборов, которые прошли в Соединенных Штатах 3 ноября. Союзники президента Дональда Трампа надеются, что среда станет его последней попыткой оспорить результаты ноябрьских выборов и его варианты будут исчерпаны, как только конгресс подведет итоги голосов коллегии выборщиков.

Между тем

Тем не менее люди, близкие к Трампу, также говорят, что он все еще может не смягчиться после этого последнего шага в избирательном процессе, учитывая, что его решимость отменить результаты выборов в последние дни только усилилась.

Официальные лица заявили телеканалу NBC News, что "пока не ведется серьезного обсуждения использования военных для блокирования инаугурации избранного президента Джо Байдена". Церемония приведения его к присяге пройдет 20 января. Источники телеканала не исключили, что он будет рассматривать варианты сохранения власти, когда приблизится конец его президентства. "Он не остановится", - сказал республиканец.