Косачев заявил о расколе Америки

Причины беспорядков в Вашингтоне на поверхности - это "самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм Трампа, играющего в несгибаемого поборника верности курса, стоя на капитанском мостике тонущего корабля", считает парламентарий. "Глубже - так и не проясненные зигзаги в подсчете голосов 3 ноября и сейчас, в Джорджии. Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия очевидно захромала на обе ноги", - добавил он.

"А на глубине - все более безликие, рассчитанные на всех и кого попало, политические платформы демократов и республиканцев, ведущие по законам математики и сообщающихся сосудов к примерному равенству сторонников тех и других", - подытожил Косачев.

"Америка расколота пополам, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу. Праздник демократии закончился", - констатировал сенатор.

"Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства, - продолжил Косачев. - Америка более не прокладывает курс, а следовательно - утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим".