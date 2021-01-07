Трамп оказался не в состоянии повлиять на нападавших

Дональд Трамп оказался не в состоянии контролировать ситуацию в здании Капитолия. Он обратился уже со вторым твитом к вооруженным людям с просьбой разойтись. Президент ранее написал в Twitter своим сторонникам, что они должны сохранять миролюбие. "По просьбе президента Трампа была вызвана Национальная гвардия", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Между тем западные СМИ сообщают о том, что вооруженные люди разбредаются внутри здания Конгресса, не только пытаясь укрыться в помещениях. Некоторых из них, вероятно, находящихся под воздействием неких препаратов, видели пытающимися залезть на стены и окна внутри здания.

Тем временем вице-президент Пенс попросил сторонников Трампа покинуть Капитолий и прекратить насилие, сообщает ВВС. "Это нападение на наш Капитолий будет недопустимым, и причастные к нему будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - написал в Twitter Майк Пенс. Пенс, который настаивал, что не может отменить результаты выборов, несмотря на давление со стороны президента, председательствовал на голосовании коллегии выборщиков, когда протестующие ворвались в здание. Сотрудники охраны увезли Пенса в безопасное место.

Бывший исполняющий обязанности главы администрации Трампа Мик Малвани заявил, что президенту нужно было приказать своим сторонникам "немедленно идти домой". Вместе с тем, как отмечают аналитики, в числе напавших на Конгресс были в основном "лица, которые не поддаются контролю".

A supporter of President Trump sits inside Speaker Pelosi's office. pic.twitter.com/xyhj0Lziro — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

Via Getty, one the rioters steals a podium from the Capitol pic.twitter.com/V4spojl40q — Ryan Lizza (@RyanLizza) January 6, 2021

Protesters are on the third floor of the Senate, walking door to door, shouting “Where the fuck are they?”



They’re in the gallery pic.twitter.com/3v4XsPWl5o — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021