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Рубрика: В мире

Трамп оказался не в состоянии повлиять на нападавших

Текст: Максим Макарычев

Дональд Трамп оказался не в состоянии контролировать ситуацию в здании Капитолия. Он обратился уже со вторым твитом к вооруженным людям с просьбой разойтись. Президент ранее написал в Twitter своим сторонникам, что они должны сохранять миролюбие. "По просьбе президента Трампа была вызвана Национальная гвардия", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Капитолий оказался беззащитен перед толпой

Между тем западные СМИ сообщают о том, что вооруженные люди разбредаются внутри здания Конгресса, не только пытаясь укрыться в помещениях. Некоторых из них, вероятно, находящихся под воздействием неких препаратов, видели пытающимися залезть на стены и окна внутри здания.

Тем временем вице-президент Пенс попросил сторонников Трампа покинуть Капитолий и прекратить насилие, сообщает ВВС. "Это нападение на наш Капитолий будет недопустимым, и причастные к нему будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - написал в Twitter Майк Пенс. Пенс, который настаивал, что не может отменить результаты выборов, несмотря на давление со стороны президента, председательствовал на голосовании коллегии выборщиков, когда протестующие ворвались в здание. Сотрудники охраны увезли Пенса в безопасное место.

Бывший исполняющий обязанности главы администрации Трампа Мик Малвани заявил, что президенту нужно было приказать своим сторонникам "немедленно идти домой". Вместе с тем, как отмечают аналитики, в числе напавших на Конгресс были в основном "лица, которые не поддаются контролю".

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