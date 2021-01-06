В захваченном протестующими Капитолии в Вашингтоне прогремели выстрелы

Ранее источник из ФБР рассказал журналистам, что среди ворвавшихся в здание Капитолия были вооруженные люди. В ведомстве охарактеризовали происходящее как "катастрофическую пробоину в безопасности".

Вооруженные пистолетами охранники забаррикадировали зал заседаний в Капитолии тяжелой мебелью и, целясь в протестующих у дверей, требуют покинуть здание.

В Капитолии в среду проходило заседание по утверждению итогов выборов президента США, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Но оно было прервано спустя несколько минут после начала после того, как в здание стали прорываться сторонники действующего президента Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов. Вице-президента Майкла Пенса, который председательствовал на заседании, и конгрессменов эвакуировали. В Вашингтоне объявлен комендантский час.

Protestors have entered the Capitol. pic.twitter.com/dzaDGn5MoC — Jazmine Ulloa (@jazmineulloa) January 6, 2021

Трамп, которого противники обвиняют в этой вспышке насилия, через Twitter призвал всех в Капитолии "оставаться мирными, не проявлять насилия". "Помните, что мы партия закона и порядка - уважайте закон, мужчин и женщин в синей униформе", - написал он.