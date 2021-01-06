Сторонники Трампа ворвались в Конгресс, в Вашингтоне введен комендантский час

На кадрах ведущейся американскими СМИ видеотрансляции видно, как десятки протестующих с американскими флагами после стычек с применившей слезоточивый газ полицией оказались сначала на фасаде Капитолия, а затем проникли внутрь здания. Заседание конгрессменов и сенаторов по утверждению решения коллегии выборщиков, согласно которому победителем президентских выборов в США стал демократ Джозеф Байден, было немедленно прервано. Сообщается, что службы безопасности в эти минуты готовятся к эвакуации законодателей и персонала из здания. Также рассматривается вопрос об эвакуации находящегося в конгрессе вице-президента США Майка Пенса.

Согласно поступающим данным, проникшие в Капитолий люди могли пронести в "дворец американской демократии" все, что угодно, включая оружие, создав таким образом серьезную угрозу дальнейшей работе конгресса. "Из-за серьезной внутренней угрозы спрячетесь в ближайшем помещении и сохраняйте тишину", - такое аудиосообщение транслируется в этим минуты в здании.

По данным CNN, охраняющая Капитолийский холм полиция уже обратилась за помощью к федеральным властям. Уточняется, что в эпицентр протестных акций сторонников Трампа, проходящих в эти минуты у здания конгресса США, направляются специализированные отряды правоохранителей для борьбы с массовыми беспорядками (Civil Disturbance Units).

Тем временем власти Вашингтона в связи с протестами в центре города ввели комендантский час. Как сообщила мэр столицы США Мюриэл Боузер, "комендантский час вводится в округе Колумбия с 18:00 среды (02:00 четверга мск), 6 января, до 6:00 четверга, 7 января". Градоначальница уточнила, что с этого времени на улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.

Protestors have entered the Capitol. pic.twitter.com/dzaDGn5MoC — Jazmine Ulloa (@jazmineulloa) January 6, 2021

На фоне обостряющейся и выходящей из-под контроля властей ситуации в Вашингтоне президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников вести себя мирно. "Пожалуйста, поддержите нашу полицию Капитолия и правоохранителей. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными", - написал глава Белого дома в своем Twitter.