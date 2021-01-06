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06.01.2021 23:16
Рубрика: В мире

Сторонники Трампа ворвались в Конгресс, в Вашингтоне введен комендантский час

Текст: Александр Гасюк
Сотни сторонников действующего президента США Дональда Трампа прорвали полицейское оцепление и ворвались в Конгресс США, где в этим минуты проходит совместное заседание обеих палат, призванное утвердить итоги состоявшихся 3 ноября в стране президентских выборов.

На кадрах ведущейся американскими СМИ видеотрансляции видно, как десятки протестующих с американскими флагами после стычек с применившей слезоточивый газ полицией оказались сначала на фасаде Капитолия, а затем проникли внутрь здания. Заседание конгрессменов и сенаторов по утверждению решения коллегии выборщиков, согласно которому победителем президентских выборов в США стал демократ Джозеф Байден, было немедленно прервано. Сообщается, что службы безопасности в эти минуты готовятся к эвакуации законодателей и персонала из здания. Также рассматривается вопрос об эвакуации находящегося в конгрессе вице-президента США Майка Пенса.

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Согласно поступающим данным, проникшие в Капитолий люди могли пронести в "дворец американской демократии" все, что угодно, включая оружие, создав таким образом серьезную угрозу дальнейшей работе конгресса. "Из-за серьезной внутренней угрозы спрячетесь в ближайшем помещении и сохраняйте тишину", - такое аудиосообщение транслируется в этим минуты в здании.

По данным CNN, охраняющая Капитолийский холм полиция уже обратилась за помощью к федеральным властям. Уточняется, что в эпицентр протестных акций сторонников Трампа, проходящих в эти минуты у здания конгресса США, направляются специализированные отряды правоохранителей для борьбы с массовыми беспорядками (Civil Disturbance Units).

Тем временем власти Вашингтона в связи с протестами в центре города ввели комендантский час. Как сообщила мэр столицы США Мюриэл Боузер, "комендантский час вводится в округе Колумбия с 18:00 среды (02:00 четверга мск), 6 января, до 6:00 четверга, 7 января". Градоначальница уточнила, что с этого времени на улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.

На фоне обостряющейся и выходящей из-под контроля властей ситуации в Вашингтоне президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников вести себя мирно. "Пожалуйста, поддержите нашу полицию Капитолия и правоохранителей. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

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