Конгресс США прервал процедуру утверждения итогов президентских выборов

Согласно ведущейся в прямом эфире трансляции этого мероприятия, председательствующий на нем вице-президент страны Майк Пенс практически сразу объявил о поступивших возражениях отдельных законодателей в отношении "адекватности" подсчета голосов выборщиков. Они, напомним, присудили победу демократу Джозефу Байдену.

Первыми результаты такого решения коллегии оспорили республиканцы из штата Аризона. В частности, сенатор Тед Круз и конгрессмен Пол Госар от этого региона США под аплодисменты многих своих однопартийцев объявили о своих возражениях. Ранее республиканцы заявили, что победа Байдена в Аризоне с перевесом в 10 с небольшим тысяч голосов является "массовым избирательным мошенничеством", сообщает Общественное национальное радио (NPR).

Согласно процедуре, в связи с официально поступившими возражениями общее заседание Палаты представителей и Сената США приостанавливается. Теперь каждая палата будет отдельно рассматривать возникшие у законодателей претензии к решению выборщиков в течение примерно двух часов. Ожидается, что помимо представителей от Аризоны республиканцы еще как минимум от двух штатов также попытаются сорвать процедуру сертификации американским конгрессом итогов выборов президента США.

Согласно прогнозам издания The Hill, такие неуклюжие и обусловленные политической конъюнктурой попытки республиканцев непременно провалятся. Ведь для того, чтобы поступившие возражения стали аргументом для оспаривания решения коллегии выборщиков, их должно поддержать большинство в каждой палате конгресса CША. С учетом того, что палату представителей контролируют демократы, потуги республиканцев изначально выглядят как обреченное на провал политическое шоу.

Оно, прежде всего, нацелено на широкую публику. Которая, кстати, собралась в эти минуты прямо под стенами Капитолия - многотысячная демонстрация в поддержку действующего президента США Дональда Трампа требует от законодателей признать победу Байдена на президентских выборах "украденной".