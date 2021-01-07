В конгрессе США возобновились прерванные из-за беспорядков дебаты

Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков возобновились в здании Капитолия после беспорядков, учиненных сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. В среду вечером американцы, недовольные результатами недавних выборов главы государства, ворвались в здание конгресса, из-за чего законодателей пришлось эвакуировать. Кстати, как выяснилось позже, вице-президент Майк Пенс не покинул здание.

Силовики достаточно оперативно навели порядок в здании Капитолия, задержав 13 протестующих. В отдельных случаях для разгона митингующих использовался слезоточивый газ. В шесть вечера по местному времени в Вашингтоне был введен комендантский час.

Вернувшиеся в здание конгресса законодатели продолжили дебаты. Лидер фракции демократов в сенате Чак Шумер заявил, что беспорядки в Вашингтоне стали пятном на репутации Соединенных Штатов, смыть которое будет нелегко. А Майк Пенс добавил, что "мир увидит прочность и силу нашей демократии".