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Рубрика: В мире

В конгрессе США возобновились прерванные из-за беспорядков дебаты

Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков возобновились в здании Капитолия после беспорядков, учиненных сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. В среду вечером американцы, недовольные результатами недавних выборов главы государства, ворвались в здание конгресса, из-за чего законодателей пришлось эвакуировать. Кстати, как выяснилось позже, вице-президент Майк Пенс не покинул здание.

Фото: AP Photo/Julio Cortez
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Силовики достаточно оперативно навели порядок в здании Капитолия, задержав 13 протестующих. В отдельных случаях для разгона митингующих использовался слезоточивый газ. В шесть вечера по местному времени в Вашингтоне был введен комендантский час.

Вернувшиеся в здание конгресса законодатели продолжили дебаты. Лидер фракции демократов в сенате Чак Шумер заявил, что беспорядки в Вашингтоне стали пятном на репутации Соединенных Штатов, смыть которое будет нелегко. А Майк Пенс добавил, что "мир увидит прочность и силу нашей демократии".

В мире США Выборы президента США-2020 РГ-Видео

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