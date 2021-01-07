Спецназ вошел в здание Капитолия в США

Новости

Полиция начала оттеснять протестующих от здания Капитолия США 02:04
Путин подарил икону церкви Николы на Липне 01:50
Путин заявил о надежде на чудо 01:25
В Вашингтоне обнаружено два взрывных устройства 01:08
Главный тренер сборной России по биатлону заразился коронавирусом 00:53
Пентагон мобилизовал в Вашингтоне более тысячи бойцов 00:48
Трамп направил нацгвардейцев к захваченному протестующими зданию Капитолия 00:43
Трамп оказался не в состоянии повлиять на нападавших 00:31
Протестующие разгромили кабинет спикера Палаты представителей США 00:11
Александр Головин голом отметил возвращение на поле после травмы 06.01.2021
Чемпион мира Бетербиев рассказал, как настраивается на бой 06.01.2021
Украинские националисты провели шумную акцию у посольства Израиля в Киеве 06.01.2021
В толпе протестующих в США появились ультраправые в бронежилетах 06.01.2021
Александрова пробилась во второй раунд турнира в Абу-Даби 06.01.2021
Трамп пообещал не признавать поражение на выборах 06.01.2021
В Петербурге скончался известный изобретатель Анатолий Фирсенков 06.01.2021
Карякин поднялся в общем зачете мотовездеходов на "Дакаре" 06.01.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 92 военнослужащих 06.01.2021
В Минске подтвердили, что золотовалютные резервы страны составляют $7,5 млрд 06.01.2021
Сторонники Трампа изобразили Байдена в образе Сталина 06.01.2021
СМИ: Чиновники в Киеве нелегально прививаются за 3 тысячи евро 06.01.2021
Президент Беларуси продлил действие мер по поддержке экономики 06.01.2021
Павлюченкова проиграла на старте турнира в Абу-Даби 06.01.2021
В Вашингтоне начался митинг в поддержку Трампа 06.01.2021
Партия прямой демократии не планирует идти на выборы в Госдуму 06.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как в условиях пандемии будут проходить рождественские богослужения
Как в условиях пандемии будут проходить рождественские богослужения
07.01.2021 01:46
Рубрика: В мире

Спецназ вошел в здание Капитолия в США

Текст: Игорь Дунаевский

Тяжеловооруженные бойцы подразделений специального назначения вошли в здание Капитолия США, куда ранее в среду ворвались протестующие. Соответствующие кадры распространили несколько американских телеканалов, ведущих трансляцию из здания. К Капитолию по указу президента Дональда Трампа также направляются войска национальной гвардии.

Напомним, по данным ФБР, среди прорвавшихся в здание протестующих были вооруженные люди, звучали выстрелы.

По последним данным британского телеканала Sky News, по меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения, один находится в критическом состоянии. Телеканал CNN сообщает, что пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, один госпитализирован.

Между тем, по данным СМИ, некоторые протестующие сторонники президента Дональда Трампа не собираются покидать здание всю ночь. Они хотят как можно дольше задержать процедуру утверждения демократа Джозефа Байдена победителем президентских выборов, которая должна была состояться в среду. Сторонники Трампа, собравшиеся у здания снаружи, также пока не расходятся, хотя в связи с беспорядками в Вашингтоне введен комендантский час.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

В Вашингтоне обнаружено два взрывных устройства
Трамп направил нацгвардейцев к захваченному протестующими зданию Капитолия
Пентагон мобилизовал в Вашингтоне более тысячи бойцов
Германия создаст фонд в поддержку "Северного потока-2"
Великобритания решила смягчить санкции против Крыма
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Европе