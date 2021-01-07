Спецназ вошел в здание Капитолия в США

Тяжеловооруженные бойцы подразделений специального назначения вошли в здание Капитолия США, куда ранее в среду ворвались протестующие. Соответствующие кадры распространили несколько американских телеканалов, ведущих трансляцию из здания. К Капитолию по указу президента Дональда Трампа также направляются войска национальной гвардии.

Swat team going through the underground tunnels of the Capitol to clear the rioters out. pic.twitter.com/kcGtVVCDJl — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) January 6, 2021

Напомним, по данным ФБР, среди прорвавшихся в здание протестующих были вооруженные люди, звучали выстрелы.

По последним данным британского телеканала Sky News, по меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения, один находится в критическом состоянии. Телеканал CNN сообщает, что пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, один госпитализирован.

Между тем, по данным СМИ, некоторые протестующие сторонники президента Дональда Трампа не собираются покидать здание всю ночь. Они хотят как можно дольше задержать процедуру утверждения демократа Джозефа Байдена победителем президентских выборов, которая должна была состояться в среду. Сторонники Трампа, собравшиеся у здания снаружи, также пока не расходятся, хотя в связи с беспорядками в Вашингтоне введен комендантский час.

What you thought you could just run up in the Capitol, damage property, threaten the police and you wouldn't get shot? pic.twitter.com/fkbzhlHzFl — Cleavon MD (@Cleavon_MD) January 6, 2021

McConnell wants Senate to return tonight to finish electoral vote count, adviser says https://t.co/bv21sL8DUV — The Washington Post (@washingtonpost) January 6, 2021