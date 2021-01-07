Слуцкий заявил о возвращении в США бумеранга "цветных революций"

"Произошедшее в Вашингтоне стало следствием раскола американского общества практически надвое. Беспорядки на Капитолийском холме, прервавшие официальное утверждение голосов выборщиков в Конгрессе, безусловно, бросают тень на весь процесс демократической передачи власти", - отметил парламентарий.

Теперь США точно не могут навязывать другим странам избирательные стандарты и претендовать на звание мирового "светоча демократии", считает Слуцкий.

"Бумеранг "цветных революций", как мы видим, возвращается в США. Все это грозит обернуться кризисом американской системы власти в новом столетии", - предсказал депутат.

Парламентарий также отметил готовность американского президента Дональда Трампа "спровоцировать насилие и социальные волнения, чтобы силой отменить результаты выборов".