Косачев: Американская демократия захромала на обе ноги

На поверхности - самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм Трампа, играющего в несгибаемого поборника верности курса, стоя на капитанском мостике тонущего корабля.

Глубже - так и не проясненные зигзаги в подсчете голосов 3 ноября и сейчас, в Джорджии. Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия очевидно захромала на обе ноги.

А на глубине - все более безликие, рассчитанные на всех и кого попало, политические платформы демократов и республиканцев, ведущие по законам математики и сообщающихся сосудов к примерному равенству сторонников тех и других. Америка расколота пополам, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу.

Праздник демократии закончился.

Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно - утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим.

А напоследок, не удержусь - вопрос госпоже Нуланд, возвращающейся в Госдеп США, и ее тогдашним кураторам майданного проекта, возвращающимся в президентскую власть. Что бы они сказали сейчас тем, кто собрался бы раздавать печеньки толпам бузотеров на подступах к национальному парламенту? "Народ всегда прав"? "Да здравствует демократия"? "Долой узурпаторов?" Ну-ну.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.