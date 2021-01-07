Сенатор Климов назвал возможных виновников беспорядков в США

Не исключено, что беспорядки в Вашингтоне организовали для давления на Конгресс противники президента США Дональда Трампа, считает член Совета Федерации Андрей Климов. Но наверняка обвинят Россию и Китай.

"Конечно, Россию обвинят и в этом, в том, что она стоит за этими беспорядками, что она их организатор, я нисколько в этом не сомневаюсь​​​. Но мы к этому готовы", - заявил сенатор РИА Новости.

"Будет очередная подпитка мифа о том, что причиной всех бед и зол являются Россия и Китай", - отметил парламентарий.

Сенатор предположил, что за беспорядками могут стоять противники Трампа. "Не исключено, что все это действительно было организовано, причем специально для давления на Конгресс. Эта акция была призвана показать конгрессменам, что Трампа действительно нужно срочно отстранять от власти", - заметил он.