Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США

Ранее Палата представителей вслед за Сенатом отклонила возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании. По словам лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, это был последний протест, который должны были выдвинуть на обсуждение.

Напомним, что дискуссии в Конгрессе США проходят на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Четыре человека погибли: одна женщина от огнестрельного ранения, еще трое - по пока не выясненным причинам.