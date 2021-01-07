Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США

Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена на пост главы государства. Как передает РИА Новости, Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков.
Ранее Палата представителей вслед за Сенатом отклонила возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании. По словам лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, это был последний протест, который должны были выдвинуть на обсуждение.
Напомним, что дискуссии в Конгрессе США проходят на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Четыре человека погибли: одна женщина от огнестрельного ранения, еще трое - по пока не выясненным причинам.