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Рубрика: В мире

При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт

Стало известно, кто погиб во время стрельбы в здании Капитолия. От полученного во время протестов пулевого ранения скончалась Эшли Бэббитт, ветеран ВВС США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на родственников женщины.

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Бэббитт была сторонницей нынешнего президент США республиканца Дональда Трампа, 14 лет служила в ВВС, четыре раза была в зарубежных командировках, в том числе на Ближнем Востоке. Обстоятельства, при которых Бэббитт получила огнестрельное ранение в здании американского конгресса, пока неизвестны. По данным ряда СМИ, женщина погибла от пули полицейских.

Напомним, шестого января сторонники действующего президента США устроили беспорядки в центре Вашингтона. Часть митингующих ворвалась в здание Капитолия, где проходило обсуждение итогов выборов главы государства. Заседание было приостановлено на несколько часов.

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