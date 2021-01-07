При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт

Стало известно, кто погиб во время стрельбы в здании Капитолия. От полученного во время протестов пулевого ранения скончалась Эшли Бэббитт, ветеран ВВС США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на родственников женщины.

Бэббитт была сторонницей нынешнего президент США республиканца Дональда Трампа, 14 лет служила в ВВС, четыре раза была в зарубежных командировках, в том числе на Ближнем Востоке. Обстоятельства, при которых Бэббитт получила огнестрельное ранение в здании американского конгресса, пока неизвестны. По данным ряда СМИ, женщина погибла от пули полицейских.

Напомним, шестого января сторонники действующего президента США устроили беспорядки в центре Вашингтона. Часть митингующих ворвалась в здание Капитолия, где проходило обсуждение итогов выборов главы государства. Заседание было приостановлено на несколько часов.