В Вашингтоне обнаружено два взрывных устройства

В столице США, где в среду сторонники Трампа взяли штурмом здание американского конгресса, обнаружены по меньшей мере два взрывных устройства.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники, одна бомба находилась в штаб-квартире Республиканского национального комитета на Кольцевой дороге. Еще один подозрительный пакет был найден в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии, хотя сразу не было установлено, что этот пакет является самодельным взрывным устройством.

Телеканал NBC News дополнительно сообщил, что по крайней мере еще одно устройство было найдено на территории самого Капитолия США. Подробности пока не уточняются.