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07.01.2021 00:08
Рубрика: В мире

Капитолий оказался беззащитен перед толпой

Текст: Максим Макарычев
Наблюдатели и СМИ задаются вопросом, почему американский конгресс оказался беззащитен перед толпой - особенно после того, как стало известно о первых раненых в здании конгресса США. Один из протестующих получил выстрел в грудь, сообщил телеканал PBS. CNN сообщает о ранении женщины, которая находится в критическом состоянии.

Штурм конгресса начался с призыва Трампа, отмечают западные СМИ. В конце своего выступления на сегодняшнем митинге в Вашингтоне Трамп поручил своим сторонникам пройти маршем к Капитолию и протестовать против подтверждения результатов голосования коллегии выборщиков, сообщает Guardian. Президент также разместил твит, в котором критиковал Майка Пенса за то, что он не пытался заблокировать результаты голосования. Сделал он это прежде того, как отправить гораздо более сдержанный твит, призывающий протестующих сохранять мир.

Washington Post сообщает, что министерство обороны отклонило запрос официальных лиц округа Колумбия о размещении национальной гвардии в Капитолии США. В настоящее время министерство обороны возглавляет исполняющий обязанности секретаря Кристофер Миллер, назначенный в ноябре после того, как Дональд Трамп внезапно уволил Марка Эспера.

Ситуация в Капитолии ясно дала понять, что полиции конгресса США требуется дополнительная помощь, и те, кто следит за ситуацией, начинают спрашивать, почему помощь не была оказана. CNN отмечает, что ситуация с нехваткой войск Национальной гвардии в Капитолии США резко контрастировала с прошлым летом, когда охрана была быстро развернута в ответ на действия протестующих, которые были возмущены убийством Джорджа Флойда полицией.

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