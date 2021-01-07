Четыре человека погибли во время беспорядков в Вашингтоне

Жертвами вспышки насилия в Вашингтоне стали четыре человека. Таковы последние данные местной полиции.

Ранее сообщалось о гибели женщины, которая получила пулевое ранение при стрельбе в здании Капитолия. Ею оказалась ветеран ВВС США Эшли Бэббитт из штата Калифорния. Как рассказывает Fox News, она была убежденной сторонницей Дональда Трампа. Женщина была застрелена полицейскими.

В Капитолии 6 января проходило заседание по утверждению итогов выборов президента США, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Но оно было прервано спустя несколько минут после того, как в здание стали прорываться сторонники действующего президента США Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов. Некоторые из них были вооружены.