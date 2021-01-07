Пентагон мобилизовал в Вашингтоне более тысячи бойцов

Пентагон заявил, что около 1100 членов Национальной гвардии округа Колумбия мобилизованы для оказания помощи правоохранительным органам, сообщает Associated Press.
Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман заявил в среду днем, что руководители министерства обороны поддерживают контакт с руководством города и конгресса. Представитель министерства обороны сказал, что все 1100 гвардейцев DC были подняты по тревоге и отправлены в городскую оружейную. Силы гвардии будут использоваться на контрольно-пропускных пунктах и для выполнения других аналогичных задач, а также могут помочь в обеспечении соблюдения комендантского часа в 18:00, вводимого сегодня вечером в городе.
Хоффман сказал, что координацию действий правоохранительных органов возглавит министерство юстиции.
Another footage from the US Capitol— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 6, 2021
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