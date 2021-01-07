Трамп направил нацгвардейцев к захваченному протестующими зданию Капитолия

Президент США Дональд Трамп распорядился направить 1,8 тысяч бойцов национальной гвардии к зданию Капитолия, в которое прорвались его сторонники. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
"По распоряжению президента Дональда Трампа Национальная гвардия уже в пути наряду с другими федеральными службами безопасности", - написала она в своем Twitter, призвав протестующих "отказаться от насилия" и "сохранять спокойствие".
Ранее Трамп, которого противники обвиняют в этой вспышке насилия, через Twitter дважды призвал всех в Капитолии "оставаться мирными, не проявлять насилия". "Помните, что мы партия закона и порядка - уважайте закон, мужчин и женщин в синей униформе", - сказал он.
В то же время, как утверждает телеканал CNN, он пока отказался от предложения советников выступить с более решительным заявлением или обращением к нации.
В здании в среду проходило заседание по утверждению итогов выборов президента США, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Но оно было прервано спустя несколько минут после начала после того, как в Капитолий стали прорываться сторонники действующего президента Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов.
January 6, 2021
I thought it was a picture from the movie #Tenet .. well no, it’s the #capitol , it’s now, it’s real, it’s USA pic.twitter.com/C3NmDpT8Ic— Loading... (@Shipthemall4) January 6, 2021