Сенатор Джабаров спрогнозировал продолжение противостояния в США

Россия надеется, что США удастся разрешить внутриполитические сложности мирным путем. Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров​​​, американцы столкнулись с серьезным расколом в обществе и противостояние продолжится.

"Россия не хочет, чтобы у США были такие варианты незаконных, неправовых ситуаций. Рассчитываем, что все удастся решить мирным путем", - прокомментировал парламентарий беспорядки в Вашингтоне.

Джабаров считает, что США столкнулись с плодами собственных "цветных революций", которые они экспортировали по миру. Он отметил серьезнейший раскол в американском обществе. "Не стоит забывать, что за Трампа голосовали 70 млн человек. Поэтому, я думаю, противостояние этим не закончится, оно продолжится", - заключил он.