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Рубрика: Общество

Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на дошкольное образование

Текст: Ксения Колесникова
Закрытие отдельных групп и детских садов в связи с эпидемиологической ситуацией? Трансформация образования в условиях пандемии? Влияние вынужденной удаленки на физическое развитие детей-дошколят? О том, как события 2020-го года повлияли на современное детство, "РГ" узнала у экспертов - участников 10-й Международной научно-практической конференции "Воспитание и обучение детей младшего возраста" (ECCE 2020), организованной МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Российской академии образования.
Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости

- Принятые меры по снижению негативного влияния COVID-19 в сфере дошкольного образования заставили переосмыслить теоретические подходы к пониманию детства. Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в отдельных регионах принимались решения о том, могут ли детские сады продолжать работу в период пандемии, - рассказывает член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса. - В целом ряде стран были закрыты все детские сады. Появился ряд исследований, посвященных анализу влияния цифровизации на детей. Именно гаджет стал альтернативой общению и традиционным видам деятельности, которую многие взрослые предложили детям. Очевидно, что мир не будет прежним, поэтому отдельная задача сегодня: создать развивающий контент. Сделать так, чтобы жизнь детей в цифровом мире была связана с вхождением в культуру, а не угрожала их развитию.

Фото: iStock
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Ученые отмечают, что длительное нахождение у экрана в карантин оказало негативное влияние на детей младшего возраста, они стали гораздо меньше двигаться. Ученые факультета физической культуры и спорта Карлова университета Чехии отмечают, что малоподвижный образ жизни ограничивает способности памяти у дошкольников.

- Наше исследование показало, что у 20% детей наблюдается неправильное соотношение жировой и мышечной тканей. У детей, двигающихся гораздо меньше сверстников и страдающих ожирением, отмечается ухудшение метаболической и нервной систем, - подчеркивает доцент факультета физической культуры и спорта Карлова университета Мартин Мусалек.

Что еще важного отмечают эксперты? Принятые меры методической и технической поддержки во время самоизоляции, в основном, касались общего и высшего образования. Организация дистанционного образования для детей дошкольного возраста отошла на второй план. Родителям предложили заниматься с малышами с помощью обучающих цифровых ресурсов, но и тут есть сложности - не все они учитывают особенности обучения дошкольников. Результаты международных исследований под руководством Александра Вераксы на примере приложений, обучающих математике, показали, что большая часть приложений для обучения математике основаны на использовании метода проб и ошибок, что противоречит концепции развивающего обучения. 87% таких приложений лишь сообщают о правильности ответа, и лишь оставшиеся 13% дают подсказки и инструкции, подогревающие интерес у ребенка, и совсем немногие предполагают диалог со взрослым.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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- Что показал анализ рынка существующих приложений для обучения математике, доступных для скачивания в России? Приложений, соответствующих потребностям дошкольного возраста не так много. А существующие, как правило, не используют весь потенциал современных гаджетов, - отмечает Вера Сухих, научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ.

Какие еще проблемы есть в российском дошкольном образовании? РАНХиГС совместно с МПАДО подготовили об этом экспертный доклад. К основным проблемам в сфере дошкольного образования респонденты отнесли избыточную отчетность (27,7% от ответов), нехватку площадей (18,7%), несоответствие предметно-развивающей среды потребностям детей для полноценной реализации образовательной деятельности (18,6%).  Только 5,1% опрошенных ответили, что в их учреждениях проблем нет.

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